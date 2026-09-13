Отиде си легендарен оператор, променил киното с "Време разделно"
Светослав Мечкуевски-Коко промени и киното, и телевизията
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Светослав Мечкуевски-Коко промени и киното, и телевизията
Авторът на "Време разделно" се очертава като един от най-силните кандидати
На 92 години е починал големият български писател и общественик акад. Антон Дончев
"Време разделно" и първият цветен български филм, който след 1989 г. досега не е показван - "Героите на Шипка" ще се въртят през два часа в една от за...
Актьорите и статистите в киноепоса на Людмил Стайков по романа на Антон Дончев и до днес разказват легенди за снимките Антон Дончев създава "Време ра...
Българският филм на столетието е "Време разделно". Това стана след гласуване на зрители в класацията "Лачените обувки на българското кино" на БНТ, с к...
"Времето е разделно, защото ние го правим такова", отсъди Антон Дончев на представянето на новото луксозно издание на неговия исторически роман "Време...
50-годишнината от издаването на вечния роман на Антон Дончев "Време разделно" ще бъде отбелязано с уникално библиографско издание. 250 номерирани екз...
Излезе от печат юбилейното издание на романа