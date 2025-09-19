Общество

Шофьорите да внимават! Нова глоба за...

Тол камерите засичат средна скорост, но и следят за друго

19 сеп 25 | 17:12
2420
Агенция Стандарт

Освен да засичат средна скорост и шофьори без колан, тол камерите могат също да измерват дистанцията между движещите се автомобили.

Това стана ясно от изказването на шефа на АПИ инж. Йордан Вълчев по време на двудневната конференция "Безопасна пътна инфраструктура", която завърши днес, съобщава "Марица". 

Той представи свършеното от АПИ през годината и част от предстоящите дейности. Стана ясно, че скоро ще се контролира средната скорост и по новата АМ "Европа". 

 

"Тол камерите могат да контролират средната скорост, асиметричното натоварване (претоварване) на камионите, кой използва аварийните ленти за по-бързо придвижване, кой кара без колан, а също и дистанцията между колите", посочи инж. Вълчев и поясни, че в закона не е заложен норматив за дистанция между движещите се автомобили.

Но ако настъпи промяна и дистанцията бъде вкарана в закона, то тол камерите ще я измерват и ще бъдат санкционирани тези, които много бързат, присветкват и притискат колите пред тях да се движат по бързо или да им направят писта. Това обикновено са водачите на камиони и по-бързи коли. 

Съвсем реално е това да се случи, защото нахалниците по магистралите са особено много и представляват огромен риск за безопасността на движение, смятат експерти и допълват, че възможностите на тол камерите трябва да се използват на 100 %. 

 

izlopala
преди 2 часа

Съвсем са се разхлопали в тази държава, всичката работа свърши дистанцията им е проблем. Тези камери да не са на всеки 100 метра че да слядят кой препирал в изпреварващата лента. Да вземат да оправят инфраструктурата.

