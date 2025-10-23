„Спящата красавица“ на пътния контрол се събуди

Автоматизираната система за пътен контрол вече работи на пълни обороти и осигурява постоянен и обективен надзор върху трафика и товарните превози. Това заяви в в интервю за БНТ директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов, като подчерта, че електронните сензори и камери елиминират възможностите за корупция и човешка намеса.

Контрол без човешки фактор

„Системата работи ефективно и дава резултат“, заяви проф. Асенов. По думите му целта е да се запълни дългогодишният дефицит на непрекъснат и имунизиран от корупция контрол. „Камерите и сензорите работят 24 часа, не зависят от хора. Автоматично измерват средната скорост и теглото на превозните средства. Контролираме и движението в аварийната лента, както и управление без предпазен колан“, обясни той.

Директорът подчерта, че превенцията е ключовият инструмент за намаляване на пътния травматизъм. „Виждам, че мерките дават резултат. Хората започват да осъзнават, че този контрол за средна скорост е за тяхно добро“, коментира той.

Снимка: БНТ

Проф. Асенов призна, че има случаи на заобикаляне на магистрала „Струма“ от тежкотоварни шофьори, които се опитват да избегнат електронния контрол. „Това не е само българска практика. Но колкото повече доказваме, че системата е еднаква за всички, толкова по-малко ще се опитват да я заобикалят. Това е начинът да има промяна“, допълни той.

От „спяща красавица“ до модерна система

По повод твърденията, че около 20% от сензорите не функционират, проф. Асенов поясни, че проблемът вече е в процес на възстановяване. „Когато новото правителство встъпи в длъжност, установихме, че по-малко от половината контролни точки работеха, а почти нито един сензор за претегляне в движение. Причините – нежелание, некомпетентност и липса на поддръжка“, заяви той.

С усмивка и ирония директорът описа състоянието на системата преди ремонта: „Тази система беше превърната за няколко години в спяща красавица и просто имаше нужда от събуждаща целувка. Ние я дадохме – и тя се събуди.“

Днес автоматизираната мрежа от сензори и камери вече следи непрекъснато движението по българските пътища, като регистрира нарушения, измерва натоварването на пътната инфраструктура и осигурява прозрачност в сектора, дълго време уязвим за злоупотреби.

