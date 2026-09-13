„Спящата красавица“ на пътния контрол се събуди
Проф. Олег Асенов: Системата беше спяща красавица, но я събудихме – сега работи денонощно и без човешка намеса
Следете всички новини, анализи и коментари за Тол. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Проф. Олег Асенов: Системата беше спяща красавица, но я събудихме – сега работи денонощно и без човешка намеса
Тол системата вече засича и средната скорост, с която автомобилите се движат
Всички функционалности на камерите на ТОЛ системата са на практика вече активни
Скоростта по магистралите у нас ще бъде максимум 130 км/ч, а тол камерите ще засичат средна скорост и ще се използват от МВР
Скоро ще започне и видеонаблюдението на пътищата с камери от ТОЛ системата
Тол камерите в градовете могат за засичат нарушения на водачите
Ето къде да плащате за нарушенията
Ще има ли облекчени тарифи за родните превозвачи
Въвеждат се ставки за второкласната пътна мрежа
Заради спадналия със 70% тежкотоварен трафик по време на вируса, приходите намаляват
С тези превозни средства се изпълнява социална, а не търговска дейност
Превозвачите получиха гратисен период до 27 март, в който могат да пътуват без бордови устройства и GPS тракери, а отчитането ще става с маршрутни кар...
Повече от 3 200 маршрутни карти са закупени към 10 ч. след старта на тол системата
В 5.00 ч. на 1 март за пътните превозни средства над 3,5 т стартира тол системата
Бордовите устройства ще се получават срещу 1 лв. депозит и 0 лв. месечна такса обслужване
с маршрутна карта, чрез бордово устройство или чрез GPS тракер
Борисов заяви, че не си спомня нито една реформа на БСП за 100 години управление
Протестите по проблема са били на хора, които са целели дестабилизация на системата
Системата цели генериране на повече приходи за пътната система в България
На протест излизат от „Сдружението на малките и средни превозвачи”