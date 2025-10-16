Ключови промени в движението по две магистрали днес

Трафикът в тунел "Топли дол" на АМ "Хемус" в посока София ще преминава само в една лента от 13:00 часа до 16:00 часа, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Причина за ограничението е ремонт на осветлението в тунела.

Временно ще бъде затворена активната лента, а трафикът ще минава само в изпреварващата.

Същевременно, днес и в петък през нощта ще се почиства тунел "Кочериново" на АМ "Струма" в област Кюстендил. Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата, в която не се работи.

От 19 ч. тази вечер до 7 ч. утре сутрин се затваря тръбата за Благоевград за измиване на стените в съоръжението. Движението ще се осъществява двупосочно в тръбата за София.

От 19 ч. в петък до 7 ч. в събота ще се почиства тръбата за София, а трафикът ще минава двупосочно в тръбата за Благоевград.

Пътната агенция призовава водачите да шофират внимателно и да не предприемат рискови маневри.

