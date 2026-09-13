Тунелите на Рациария проговориха. Тайни, които обръщат историята
Каналите са използвани за отвеждане на дъждовната вода
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Каналите са използвани за отвеждане на дъждовната вода
Временно ще бъде затворена активната лента, а трафикът ще минава само в изпреварващата
Бпитански археолог с подробности за подземния град
Какво става на "Хемус"
Тежкотоварните камиони, превозващи живи животни, опасни товари и бързо развалящи се храни няма да бъдат спирани
Доказателства за наличието на тунели под Митла
Вентилационната система също подлежи на периодична проверка
Легендата разказва за скривалище и тунели
Къде е драмата
В тунелите „Топли дол“ и „Правешки ханове“ на 1 януари 2024 г. ще има две ленти за София
Войната се разгаря
Процесът вероятно ще продължи със седмици
Водачите трябва да бъдат особено внимателни
Тайни тунели водят направо с Китай
Проектът за укрепване на свлачището на магистрала „Струма“ е готов
Странно видео събра очите на лидерите
"Варненската огърлица" привлича туристи със старини от най-древни времена
Египет започва да строи 6 тунела под Суецкия канал, съобщи ТАСС. Това е вторият етап от сложния план по развиване на водната артерия, чието ново трасе...
Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" обяви процедура за подготовката на идеен проект на алтернативно преминаване на магистрала...
София. "Изграждането на Лот 3 на АМ "Струма" е основен приоритет за правителството през новия програмен период на ЕС". Това каза министърът на региона...