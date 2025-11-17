Тунелите на Рациария проговориха. Тайни, които обръщат историята

Археолози разкриха част от подземните канали на римската императорска баня в антична Рациария. Въпреки че са изградени преди 1700 години, съоръженията са в изключително добро състояние. Мазилката изглежда непокътната, запазени са следи от елементите на кофражните платна. Каналите са използвани за отвеждане на дъждовната вода. Екипът е приятно изненадат от състоянието им, обясни научният ръководител на проучването доц. Здравко Димитров от Националния археологически институт с музей при БАН, предаде БНР.

"Изключителна архитектурна планировка и сериозно инженерно строителство. Засега сме обходили подземно 250 метра от тези галерии, оформени от централния, главния канал за оттичане на дъждовни води под римската баня. Това е тази част, която преминава под източното крило. Под всеки от големите зидове на банята има отводнителни канали. Те са много интересни като конструкция и важни за това да разбере какво се очаква надолу."

Освен на изключително добре запазена подземна инфраструктура, археолозите са се натъкнали и на интересни находки - цели керамични съдове и монети. Датирани са от 4 век, когато каналите спират да функционират.

Проучва се и централната част на термалното съоръжение, където са разположени басейните, обясни зам.-ръководителят на проучването Илко Цветков от Регионален исторически музей Видин.

"Изчистваме по-късните насипи, които са от 5 век, камъните с хоросана, и се вижда как се оформя басейнът. Най-вероятно това е бил т.нар. фригадриум, за студената вода. По принцип трябва да има два басейна фригидариум, два тепидариум и после калдариум. Той е в южната част и е най-големият."

Екип от 80 души археолози и работници участват в проучването на най-голямата римска баня у нас. Повече от 60 дни продължава тази година археологическият сезон. Финансиран е с 400 000 лева от държавния бюджет.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com