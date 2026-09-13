Доц. Здравко Димитров пред СТАНДАРТ: Рациария става новата туристическа дестинация
До 10 декември продължаваме с проучванията на западната крепостна стена и колоните във Видин
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До 10 декември продължаваме с проучванията на западната крепостна стена и колоните във Видин
Каналите са използвани за отвеждане на дъждовната вода
Те са с монолитен градеж, в тях са погребани богаташи
Нови разкопки попълват дупките в историята на античния град
Доц.Здравко Димитров: Разкопките дават прекрасни архитектурни резултати
Римските терми са най-големите, открити у нас
Иманярите не са успели да унищожат императорските терми, казва д-р Здравко Димитров
Откриха най-големите римски терми край село Арчар
В античния римски град се поправяли корабите, ударени при преминаването през пролома Железни врата
В античния град Рациария край днешното село Арчар е имало храм на богинята Диана. Това съобщи д-р Здравко Димитров от Националния археологически инсти...
Видин. Полицията арестува 4-ма иманяри по време на изкопни работи в античния град Рациария, съобщиха от областната дирекция на МВР във Видин. От четир...
Видин. Иманяри са поругали разкопките в античния град Рациария край село Арчар, съобщиха от екипа на археолога Здравко Димитров от археологическия инс...
Видин. Рациария все още е загадка, обявиха във Видин археолози, които за пръв път след 1990 година правят разкопки в античния град Рациария, който се...
Видин. След 24 години в най-големия у нас античен град Рациария, който се намира край видинското село Арчар, отново се правят проучвания. Това съобщи...