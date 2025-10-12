Ново разкритие за пирамидите в Гиза! Накъде водят тунелите

Британският археолог Андрю Колинс, който откри обширна мрежа от подземни тунели под пирамидите в Гиза, вече направи снимки на входа на тунелите, които водят към "подземния свят".

Колинс, който е посветил много години на изучаването на този въпрос, сега заяви, че съществуването на система от пещери и тунели в Гиза и тунели е било известно в древността, а информация за тях се съдържа в различни исторически източници.

Той се позова на мемоарите на Хенри Солт, британски дипломат и изследовател от XIX век. В бележките си Солт описва изследванията си на огромната мрежа от катакомби, разположени под пирамидите.

Въз основа на тази информация Колинс открива входа на пещера, известна като "гробницата на птиците".

Неговите изследвания показват, че тази пещера е само част от много по-голяма и по-сложна система. Последвалите радарни сканирания, извършени от египетските власти, потвърдиха наличието на разклоняващ се лабиринт от тунели под платото, достигащ значителни дълбочини.

Колинс заяви, че тези пещери и тунели не са прости природни образувания, а са били разработени и разширени от древните египтяни.

Ученият твърди, че подземният комплекс е играл важна роля в погребалните обреди и вярвания. Според него "подземният свят" в Гиза е символичен път, по който душата на фараона отива в царството на мъртвите.

Египетските власти засега не коментират тази теория. В момента входът на "гробницата на птиците" е затворен и засега там не се провеждат изследвания на чуждестранни специалисти.

