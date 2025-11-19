Спешни действия в Лувъра след обира на века

Лувърът в Париж ще инсталира 100 външни камери до края на 2026 г. като част от мерките за засилване на сигурността след големия обир миналия месец, каза директорката на музея Лоранс де Кар, цитирана от световните агенции.

Де Кар беше изслушана в парламентарна комисия, където каза, че връзките с органите на реда ще бъдат засилени с откриването на „модерен полицейски участък в рамките на Лувъра“, предаде БТА.

Обирът, извършен на 19 октомври посред бял ден, при който четирима крадци откраднаха бижута на стойност 88 млн. евро, породи съмнения относно надеждността на най-посещавания музей в света като пазител на безбройните си произведения на изкуството.

Въпреки че разследващите са повдигнали обвинения срещу четирима заподозрени за участие в обира, съкровищата все още не са открити.

Официални представители признаха, че камерите за сигурност не са покривали адекватно външните стени на музея и не са заснели мястото, от където са проникнали в сградата. След кражбата френските власти заявиха, че Лувърът ще въведе допълнителни мерки за сигурност, включително специални устройства и бариери против влизане на превозни средства на близките обществени пътища, до края на годината.

В доклад, публикуван миналия месец от Сметната палата на Франция, се посочва, че неспособността на музея да модернизира инфраструктурата си е била утежнена от прекомерните разходи за произведения на изкуството. „Поемам пълна отговорност за тези придобивания, които са гордост за нашата страна и нашите колекции. Работата в Лувъра не трябва да се разглежда като конкуренция с обогатяването на националните колекции", заяви Лоранс се Кар, цитирана от "Ройтерс".

