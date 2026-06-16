Нови капани за шофьорите! Цакат ви в тези ситуации

„Пътна полиция“ монтира 200 нови камери с висока резолюция на 35 кръстовища в София (входовете на града, Околовръстното и Скоростната тангента).

Устройствата ще контролират широк спектър от нарушения - от липса на „Гражданска отговорност” и валиден технически преглед, до непоставени колани и говорене по телефона по време на шофиране.

В най-скоро време по Околовръстния път и Скоростната тангента на столицата ще заработят 200 нови камери, разположени на 35 ключови кръстовища. Комисар Марин Цурински, зам.-началник на „Пътна полиция” към СДВР, поясни, че акцентът ще бъде върху сигурността в купето, но камерите ще запечатват и маневри, като неправилно престрояване, преминаване на червено и блокиране на кръстовища.

Системата няма да изчислява средна скорост, но има техническата възможност да засича моментната скорост на превозните средства. Благодарение на високата си резолюция, устройствата гарантират детайлни и ясни изображения дори в тъмната част на денонощието.

Всяко уловено нарушение ще води директно до издаването на електронен фиш. От МВР допълват, че след София предстои поетапно внедряване на модерната техника и в останалите големи градове в страната.

Черната статистика за периода до март тази година показва сериозен брой нарушения: близо 685 000 фиша за превишена скорост, около 18 000 за пропуснат технически преглед и почти 5000 за липса на задължителна застраховка.

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