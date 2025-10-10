Спорт

Категоричен успех! Везенков отново е номер едно извън НБА

Везенков е познато име в американската НБА

10 окт 25 | 7:37
213
Иван Ангелов

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков бе избран за втора поредна година за най-добър играч извън НБА според анкета сред генералните мениджъри на Националната баскетболна асоциация.

Българският ас на Олимпиакос събра 44%, докато негов подгласник е германският нападател на Партизан Исаак Бонга, който е събрал само 10% от вота.

Везенков е познато име в американската НБА, след като игра за Сакраменто Кингс през сезон 2023-24, преди да се върне в Олимпиакос, който е сред доминиращите отбори в Евролигата, а Везенков е най-добрият му реализатор.

Автор Иван Ангелов

