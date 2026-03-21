Бахрейн и Кувейт затвориха небето

Въздушното пространство на Бахрейн и Кувейт ще остане затворено поне още 12 часа, съобщи източник от службите за контрол на въздушното движение в Близкия изток пред ТАСС.

„Затварянето на въздушното пространство е удължено от авиационните власти на Бахрейн и Кувейт с поне 12 часа – до 16:00 ч. UTC (местно време)“, каза източникът на агенцията, предаде БГНЕС. Той отбеляза, че това е 22-ят ден, в който са спрени полетите на гражданската авиация над тези страни, както и транзитните полети по маршрут към трети страни. Източникът подчерта, че Бахрейн разрешава избрани полети със специално разрешение от летище Манама по най-краткия коридор до съседна Саудитска Арабия.

Небето над Иран и Ирак също е затворено, Катар разрешава полети за няколко часа на ден, въздушното пространство на ОАЕ и Сирия е частично отворено, а полетите в Израел периодично се спират.

