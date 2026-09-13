Всичко за Въздушни Удари

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Нови въздушни удари в Алепо

Нови въздушни удари в Алепо

Нови въздушни удари бяха нанесени по северния сирийски град Алепо в момент, когато държавният секретар на САЩ Джон Кери търси начини в Женева да сложи...

02 май | 11:35
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Нови удари в Алепо

Нови удари в Алепо

Нови удари в контролирания от бунтовниците район на Алепо. Това съобщава АФП, позовавайки се на източници от гражданската отбрана. Първата атака е бил...

29 април | 16:05
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