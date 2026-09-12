Кольо Колев пред СТАНДАРТ: Радев може да постигне мнозинство с 2 партии
Срещу него обаче ще има огън от всички посоки, казва социологът Кольо Колев
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Срещу него обаче ще има огън от всички посоки, казва социологът Кольо Колев
Ще бъде намерен компромис за съставяне на правителство, категоричен е Кольо Колев
Според него в парламента се движат по линията "много искаме, но нямаме желание"
Вървим към тотален крах на политическата система след новите избори наесен
Даде подкрепа на партията на Радев, удари Нинова
Министрите са невидими фигури, казва още социологът
Още при затварянето на изборните урни, беше ясно какво трябва да се направи
Опитът за промяна, който започна през 2020 година, завърши с 48-о Народно събрание
Колев е категоричен, че правителство с втория мандат е невъзможно
Политиците са на вълна "dance with me", а хората се чудят как ще оцелеят през зимата
Защо се страхуват политиците, коментира Кольо Колев
Служебният кабинет ще бъде максимално нереваншистки, смята Кольо Колев
Има две алтернативи - без ГЕРБ и с тях, обяви социологът Кольо Колев
Божков има своята важна роля в надигналото се обществено недоволство
Антоанета Христова и Кольо Колев казват ще ескалират ли протестите
Ако 5000 човека блокират Орлов мост е едно, но когато са 50 човека е съвсем друго
Кризата в Перник няма да предизвика политическа криза, коментира социологът
Има много голям етичен проблем, категоричен е анализаторът
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