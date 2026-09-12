Чудовищно! Бебе в чувал за боклук
Вероятно е живо, по първоначални данни
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Вероятно е живо, по първоначални данни
Коледни късмети, раздадени с усмивка и намигване. Един остана без подарък
Към онези, които не вярват в тежестта на заболяването
Ще плува над 5 км вързан в чувал на рождения си ден Благоевград. 60 години не стигат на санданчанина Яне Петков да гони рекорди на Гинес с невероятн...
Калифорния. Калифорниец намери и върна чувал със 125 000 долара, предаде Ройтерс. 52-годишният Джо Корнел видял чувала да пада от бронираната кола на...
С постижение, достойно за рекордите на Гинес, завърши плуването на Яне Петков от Сандански в Охридското езеро днес. В 11 часа българско време 59-годиш...