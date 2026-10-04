Съкровището на цар Самуил. Най-голямата мистерия
Иманяри още търсят легендарното злато
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Иманяри още търсят легендарното злато
Само на 12 километра от Пловдив предание отвежда към трагедията след битката при Ключ – ослепените воини на цар Самуил, основаването на Белащица и изв...
От победата при Траянови врата до трагедията при Ключ – историята на царя, който близо две десетилетия удържа ударите на Византия
Благоевград. Неврокопският митрополит Серафим и шестима свещеници отслужиха панихида в памет на загиналите в битката преди хиляда години воини на цар...
София. Днес се навършват 1000 години от битката при Беласица, известна и като битката при Ключ. Тя е кулминация на двубоя между българския цар Самуил...