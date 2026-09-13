Държавата дава до 6 средни заплати, ако се преместим на село
Финансовите стимули се осигуряват по новата мярка „Избирам България“
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Финансовите стимули се осигуряват по новата мярка „Избирам България“
Дъpжaвнитe мeдии пpeдyпpeдиxa, чe гpaдът мoжe дa дocтигнe "Hyлeвия дeн"
Ето какво сочат данните на Комисията за финансов надзор
Промяната с един час може да не изглежда голяма, но може да нанесе поражения
Археолозита започнаха да търсят повече детайли за скулптурата
Може да бъдат ограничени
1,374 млрд. лева бяха преместени
Духовете по тази тема се разбуниха миналата седмица заради искане на преместване на паметника
Строи чисто нов град
Монументът се нуждае от спешна реставрация
Монументът е един от най-спорните в България
Паметникът на Съветската армия ще бъде преместен от Княжеската градина
Премахването на скулптурите от Паметника няма да се случи тази година
"Левицата" поставя началото на ефективни действия срещу премахването на паметника
Челните сблъсъци русофили - русофоби тепърва започват
Как ще се интегрираме, как ще си намерим работа, питаме българската държава, казват бежанците
95 лишени от свобода бяха спешно евакуирани
Принудителното преместване на излезли от употреба автомобили
Българите, родени след 1 януари 1960 г., към края на септември са прехвърлили 593,4 млн. лв.
Турнирът в Париж може да завърши през октомври