190 000 българи с кардинално решение за пенсиите

Близо 190 000 осигурени са преместили парите си за втора пенсия за първите шест месеца на тази година, показват последните данни на Комисията за финансов надзор. Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през първите шест месеца на годината са общо 188 161, съобщи финансовият портал pariteni.bg.

Общият размер на прехвърлените средства от един в друг фонд за е 1 009 557 533 лв., в т. ч. 944 145 741 лв. в универсалните фондове, 62 512 573 лв. в професионалните и 2 899 219 лв. в доброволните фондове.

Подадени са били близо 260 000 заявления с искане за преместване на парите, но 22,5 на сто от тях са получени откази. Най-много заявления за смяна има на универсалните пенсионни фондове, където се осигуряват задължително за втора пенсия родените след 1960 година. Подадени са 240 622 такива заявления, но на 52 766 е даден отказ за прехвърляне на парите.

Само през второто тримесечие на тази година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 125 222 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.

