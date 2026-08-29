"Оземпикът на природата“ се оказа мит: топи ли килограмите псилиумът?

Псилиумът се превърна в поредната звезда на уелнес света. Семенните люспи на растението Plantago ovata се появиха в социалните мрежи като лесен начин за отслабване, а не след дълго получиха гръмкия прякор „Оземпикът на природата“, пише vesti.bg.

Само че науката слага спирачка на ентусиазма.

Псилиумът действително е богат на разтворими фибри и има добре установени ползи за храносмилането. При контакт с вода той образува гел, който задържа течност, омекотява изпражненията и увеличава обема им. Затова може да улеснява изхождането и при някои хора да облекчава симптомите на синдрома на раздразненото черво.

Това обаче е само едната страна на историята.

Какво се случва в стомаха

Механизмът на псилиума е сравнително прост. Разтворимите му фибри поемат вода и се превръщат в плътен гел, който забавя преминаването на храната през храносмилателната система.

Именно заради това човек може да се чувства сит по-дълго.

Тук идва и връзката с отслабването. Проблемът е, че усещането за ситост не означава автоматично значителна загуба на килограми.

Научните данни за ефекта върху телесното тегло са противоречиви. По-стар метаанализ на шест проучвания при хора с наднормено тегло и затлъстяване открива известно намаляване на теглото, BMI и обиколката на талията при прием преди хранене.

По-нов систематичен преглед и метаанализ от 2025 г., включващ 27 рандомизирани контролирани проучвания, обаче не потвърждава ясен ефект върху BMI и обиколката на талията, а резултатите за теглото дори са необичайни и не подкрепят популярната представа за надеждно отслабване с псилиум.

С други думи, фибрата може да бъде полезна част от храненето, но няма доказателства да действа като медикаментите за отслабване.

Псилиум срещу Оземпик

Точно тук се крие голямото объркване.

Псилиумът и медикаментите от групата на GLP-1 могат да имат общ ефект върху усещането за ситост, но механизмите им са съвсем различни.

Псилиумът е хранителна фибра. Тя набъбва в присъствието на вода и забавя храносмилането.

GLP-1 лекарствата действат върху хормоналните механизми, които регулират апетита и приема на храна.

Затова определението „Оземпикът на природата“ е по-скоро маркетингово звучно, отколкото научно издържано. Анализ, цитиран в материала на Vesti, не намира значимо предимство на псилиума спрямо плацебо по отношение на телесното тегло, BMI или талията.

Там, където фибрата наистина има аргументи

При холестерола картината е по-убедителна.

Анализ на 28 проучвания показва, че приемът на около 10 грама псилиум дневно в продължение на поне три седмици може да доведе до намаляване на LDL холестерола. Има и данни, че псилиумът може да влияе благоприятно върху кръвната захар.

Метаанализ от 2024 г., включващ 19 рандомизирани контролирани проучвания с 962 участници, също установява понижаване на кръвната захар на гладно, HbA1c и инсулиновата резистентност при прием на псилиум.

Тук вече говорим за реални физиологични ефекти, които са различни от обещанието „изяждаш това и килограмите изчезват“.

Най-важната подробност е водата

Псилиумът не трябва да се приема сух.

Фибрата има способността да поема голямо количество вода и при недостатъчно течности съществува риск от задавяне или, макар и рядко, от запушване на храносмилателния тракт. Затова приемът трябва да бъде с достатъчно количество течност.

Диетологът и специалист по чревно здраве Марилия Шамон препоръчва постепенно увеличаване на количеството, вместо човек да започне директно с голяма доза. В материала е посочено начало с около 3 грама и увеличаване според поносимостта.

Псилиумът може също да повлияе на усвояването на някои лекарства. При хора с определени заболявания на храносмилателната система е необходима консултация с лекар, а появата на кръв в изпражненията, ректално кървене или внезапна промяна в изхожданията не бива да се приема просто като повод за започване на хранителна добавка.

И така – отслабва ли?

По-скоро не по начина, по който обещават социалните мрежи.

Псилиумът има смисъл като източник на разтворими фибри. Той може да подпомага храносмилането, да улеснява изхождането и да има благоприятен ефект върху LDL холестерола и някои показатели на кръвната захар.

За превръщането му в евтина природна алтернатива на Оземпик обаче липсват убедителни доказателства.

Истинската му сила е далеч по-скромна и същевременно много по-смислена: една добре проучена фибра, която може да бъде полезна част от нормалното хранене.

Ако очаквате от нея да стопи килограмите сама, вероятно ще останете разочаровани.

Ако очаквате да помогне на организма да получава достатъчно фибри, картината вече е съвсем друга.