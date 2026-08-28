Гласът на Биг Брадър мина през ада и живее втори живот

Нов живот и ударно завръщане в киното! Така Гласът на "Биг брадър" Илия Георгиев посреща втората годишнина от животоспасяващата сърдечна операция, която отбелязва на 20 септември.

Илия играе една от основните роли във филма "Най-добрият от всички възможно светове" на режисьора Ивайло Спасов. Снимките са към своя край и се очаква филмът да бъде в кината до края на тази или в началото на следващата година.

"Героят ми функционира като съдник и изпитващ, който поставя персонажите в екстремни ситуации, за да разкрие истинската им същност. Чрез този образ филмът изследва теми като отговорността на публичните личности към техните последователи, цената на славата и влиянието, сблъсъка между егото и съвестта, моралния избор под натиск", открехна завесата пред "България Днес" Георгиев.

Пред камерата актьорът си партнира с млади и талантливи актьори.

"Впечатлен съм от тях. Крайно време е зрителят да разбере, че не трябва да залага на едни и същи имена и лица, а киното ни разполага с много други можещи и талантливи актьори - Антон Порязов, Деси Моралес, Галин Найденов, Мари-Никол Маркова, Йонко Димитров, Светослав Владимиров, Цветелина Маринова.

Дългогодишният радиоводещ, артист и глас зад кадър на някои от най-рейтинговите телевизионни риалити формати - "ВИП брадър", "Биг брадър", "Денсинг старс" и "Стани богат", живее втори живот след тежък инцидент на 20 септември 2024 г.

Докато е на участие в родното Велико Търново, Илия усеща проблем в сърцето и остри болки в гърдите. Оказва се дисекация на аортата. Това е спешно състояние, чиято навременна диагноза е от изключителна важност за живота на пациента. Не навреме установена, тя за кратко време води до фатален изход.

Именно затова Илия е откаран в най-близката до Велико Търново болница, където може да бъде извършена спешна животоспасяваща операция на сърцето, и тя е в Плевен. Медиците не са сигурни дали Илия ще издържи времето да бъде откаран в болница в София и затова не рискуват.

"Спасиха живота ми след 9-часова спешна операция. Бях на косъм от смъртта, а лекарите ми споделиха, че съм имал голям късмет, че съм оцелял и са ме спасили", разкрива Илия.

По-късно след направен ехограф става ясно, че Илия събира вода в сърдечната област.

"Беше ми направена втора операция, за да бъде източена течността. Така два пъти бях интубиран, а след упойката съм бил в будна кома един ден, събудих се на следващия", разказа пред вестника актьорът.

Близо две години по-късно състоянието на Илия Георгиев е значително по-добро.

"Преживях истински катарзис. Ако преди бях добър, сега съм двойно по-добър. Ако бях емоционален, станах двойно по-емоционален. Заобичах два пъти повече хората и живота. Преборих смъртта, Бог ми даде втори шанс, явно имам мисия да свърша още доста неща", споделя Илия, който играе ролята на министър на културата във филма "Аферата Пикасо".