От глупост. Баща и две деца се спасиха по чудо край Кавала

Българска кола падна в морето на пристанището в Неа Перамос, край гръцкия курорт Кавала. Две деца и баща им са се спасили по чудо, след като малко по-рано са слезли от автомобила.

Инцидентът е станал днес по обяд. По предварителна информация автомобилът е потеглил сам по наклонената рампа на пристанището и е паднал във водата.

Собственикът на колата е български гражданин, който е пътувал с двете си

деца. За щастие, малко преди инцидента децата са слезли от колата, няма

пострадали.

По всяка вероятност водачът не е вдигнал ръчната спирачка и не е оставил автомобила на скорост, което е позволило на колата да се придвижи по наклона към морето, съобщи БНТ.

Пристанищните съоръжения в Неа Перамос са изградени с наклон за обслужване на фериботи и плавателни съдове, което изисква повишено внимание от страна на шофьорите.

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