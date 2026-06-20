В Гърция сезонът кипи! На Север скъпотия няма

Още не е дошъл краят на юни, а курортите в Гърция се пукат по шевовете. Оставете всякаква демагогия и изкуствен патриотизъм, нещата са си ясни. И тук е ЕС, и тук се пазарува в евро.

Но тук не дебнат мутри, разбойници и бизнесмени от ДС и обикновени местни селски тарикати, които застреляха туристите по нашето море с "обновения" евростандарт.

В курортите около Кавала, традиционно любими на българите, навсякъде чуваш родната реч. Цените - забележете, напълно са нормални и разказът е от първо лице. Всичко останало са глупости и псевдопсихоза. Ака има поскъпване, то е в мижави проценти.

Студио с голяма тераса в Неа Перамос е 65 евро до края на юни, апартаментът е 88 евро за същия период. В таверните шишенце узо от 200 мг е 6,50 евро. Огромна порция тиквички, с която можеш да преядеш е 6,00 евро. Много вкусният гръцки бифтек е 9 евро, гръцката салата също е толкова.

Калмарите, пресни и вкусни, са 9,50 евро, водата и хлябът са традиционният гръцки комплимент на символична цена. Калмарите не са цаца, нали... Пържените картофи са 4 евро. Бирата също е с цени от 3,50 евро.

Плюс традиционните усмивки, светкавично внимание и обслужване. Всичко това го знаем, както знаем и физиономиите на нашите келнери, в сравнение с които Бъстър Китън е непоправим веселяк.

Да не забравяме, Гърция е страна с все още по-висок стандарт от нашия. Тук всичко вече мирише на море и на сезон в разгара си, а не на постапокалиптична пустош.

Времето в момента също е много приятно, с температури около 28-29 градуса. водата също вече се затоплила.

Единствето нещо, което на трябва да правите тук , е да зареждате горито. Масовият А 95, е 1,95 евро.

Това показва един телеграфен преглед на ситуацията при съседите, съотнесена с огромния шум, вдигнат около провала на началото на летния сезон в България.

Реалната картина близо до нас е такава. Изводите и плановете за почивка са въпрос на личен избор.

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