Катеричката Кипи „слезе“ на стадиона под Аязмото
Талисманът ще рекламира Европейското отборно първенство по лека атлетика в Града под липите Талисамнът на Европейското отборно първенство лека атлет...
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Талисманът ще рекламира Европейското отборно първенство по лека атлетика в Града под липите Талисамнът на Европейското отборно първенство лека атлет...