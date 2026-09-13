Заради имоти на българи! Напрежение в Северна Гърция
Искат ни за туристи, но като стане дума за нотариален акт.....
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Искат ни за туристи, но като стане дума за нотариален акт.....
Говори министър Георги Георгиев
Лъжат, че правят кадастрални карти и искат пари Измамници се възползват от изработването на кадастрални карти и прибират нотариалните актове на наивн...
София. Съдебна битка може да се разрази за собствеността на храм-паметника "Александър Невски". Кръгът около баташкото културно-историческо дружество...
Културното министерство още 25 г. ще ползва криптата, забраняват коктейлите Днес Негово Светейшество Неофит лично ще получи нотариалния акт на храма-...
София. Липсата на нотариален акт на храм-паметника "Св. Александър Невски" предизвиква разминавания между Българската православна и Министерството на...
Законът за вероизповеданията зацикли, форсират поправката през данъчен
Сградите с класове като електроуредите според разходите за отопление