Чистка по върховете на украинската енергетика

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната подготвя пълно обновяване на ръководствата на ключови държавни енергийни компании. Причината е разследване за една от най-мащабните корупционни схеми от началото на руската инвазия. Скандалът вече води до оставки, международно издирвани заподозрени и предстоящи кадрови рокади.

Обновяване на управлението на държавните енергийни дружества

„Успоредно с щателната финансова ревизия, трябва да се пристъпи и към обновяване на ръководството на тези компании“, написа Зеленски в Телеграм. Той отбеляза, че е съгласувал следващите действия с министър-председателката Юлия Свириденко.

Според президента условията за формирането на нов надзорен съвет в държавната ядрена компания „Енергоатом“ трябва да бъдат изпълнени до една седмица. Той посочва, че изпълнителният съвет на компанията също ще бъде изцяло сменен.

Ще има промени и в ръководството на държавния оператор на водноелектрически централи „Укрхидроенерго“, оператора на газопроводната система и държавния енергиен гигант „Нафтогаз“.

Ядрената индустрия под ударите на антикорупционните служби

Националното антикорупционно бюро и Специализираната антикорупционна прокуратура разследват схема в „Енергоатом“, чрез която са изпрани близо 100 млн. долара. Проверките се фокусират върху огромни подкупи, платени при изграждането на защитни съоръжения, целящи да предпазят енергийната инфраструктура от руските въздушни удари. Разследването е определяно като най-големия корупционен скандал в Украйна след февруари 2022 г.

Политически щети и бягство на заподозрени

Двама министри подадоха оставка след избухването на скандала. Двама заподозрени, включително един от близките сътрудници на Зеленски, избягаха в чужбина, докато органите на реда продължават издирването.

