Боливия обяви извънредно положение
50 дни протести
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50 дни протести
Жест на отчаяние и популизъм е това
При инцидента са нанесени щети на най-малко 15 автомобила по магистрала в района
Златните медали спечелиха Веселин Маркович и Александър Гатев
Много сериозно наказание за измамата
Също с 4:0 победа записа Бразилия при домакинството си на Перу
Танк е разбил портала на президентския дворец, а военнослужещи са нахлули вътре
Босът на боливийската федерация си отиде на 58 години
Демонстрациите в Боливия събудиха отново Венецуела
Това е опозиционната сенаторка от Демократично социално движение Янине Анес
Ево Моралес си тръгва принудително след 13 години начело на страната
"Селесао" удари 3:0 Боливия в мача на откриването
Двама боливийски индианци от племето аймара пристигнаха в Белослав, за да положат началото на строежа на тръстиков кораб
Второто по големина езеро в Боливия – Поопо, престана да съществува, съобщава Европейската космическа агенция (ЕКА), след като анализира получени сате...
Държавният глава на Боливия Ево Моралес отбеляза 10 години, откакто е президент на страната. Той направи това с древен индиански ритуал. Церемонията с...
Хилядолетната ни традиция на дъвчене листата на кока ми помагат в борбата срещу империализма, заяви президентът на Боливия Ево Моралес. "За мен листът...
Колоритна личност е боливийският президент Ево Моралес, няма съмнения. Той заяви, че хилядолетната традиция в използването на листата на кока му помаг...
Папа Франциск пожела да дъвче листа от кока по време на визитата си в Боливия в началото на юли, заяви министърът на културата Марко Мачикао по местно...
Перу се класира за 1/2-финалите на Копа Америка, като за място на финала ще спори с домакина Чили. Перуанците надвиха Боливия с 3:1 на 1/4-финалите....
Футболистите от аржентинския отбор "Атлетико Ривър Плейт" взеха виагра, за да се преборят с ефектите на голямата надморска височина, но въпреки това п...