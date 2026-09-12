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Папата дъвче кока в Боливия

Папата дъвче кока в Боливия

Папа Франциск пожела да дъвче листа от кока по време на визитата си в Боливия в началото на юли, заяви министърът на културата Марко Мачикао по местно...

29 юни | 18:00
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