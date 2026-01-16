Тръмп се вбеси за Гренландния. Заплахата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да наложи търговски мита на страните, които не подкрепят плановете му да придобие Гренландия, част от територията на Дания, съюзник в НАТО.

„Може да наложа мита на страните, ако не се съгласят с Гренландия, защото имаме нужда от Гренландия за националната сигурност. Може да го направя“, каза Тръмп по време на кръгла маса по въпросите на здравеопазването в Белия дом.

Американският президент сравни възможните мита за Гренландия с тези, с които заплаши Франция и Германия миналата година във връзка с цените на фармацевтичните продукти, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Заплахата е най-новата тактика за оказване на натиск от страна на републиканеца, който засилва усилията си да придобие автономния арктически остров, цел, която заплашва да постигне с военни средства, ако се наложи.

Тръмп твърди, че САЩ се нуждаят от богатата на полезни изкопаеми Гренландия и обвинява страната, че не прави достатъчно, за да гарантира сигурността си срещу конкурентите Русия и Китай.

През последните дни европейските държави показаха подкрепата си за Дания и Гренландия във връзка с ескалиращите заплахи на Тръмп, включително чрез изпращане на войски в стратегическата територия.

Двупартийна делегация на Конгреса на САЩ също започна посещение в Копенхаген днес, 16 януари, за да изрази подкрепата си за Дания и Гренландия.

Външните министри на Дания и Гренландия посетиха Белия дом на 14 януари за преговори с цел да се разреши проблема, но след това заявиха, че остават във „фундаментално несъгласие“ с Тръмп.

САЩ, Дания и Гренландия обаче са се споразумели да създадат работна група, която да продължи преговорите по въпроса на всеки две до три седмици, съобщи Белият дом на 15 януари.

