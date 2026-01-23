Гренландия обяви от какво печели. Новото злато

Гренландия обяви основния си източник на доходи. Това е износът на риба и рибни продукти. На тях се пада 98% от износа, каза шефът на Департамента по риболовство в правителството на арктическия остров Катрин Кергор. Според нея продукцията се изнася какво за Европейския съюз, така и за Азия и Щатите.

По-рано тя заяви, че САЩ не са подписвали споразумение за риболова. Страните, които нямат такъв договор, нямат право да упражняват дейност във водите на Гренландия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com