Драма край Казанлък. Трети ден търсят изчезнала жена

Жена на 79 години от района на Казанлък е в неизвестност вече трети ден, а издирването се разширява без резултат. В операцията участват полиция, десетки доброволци, роднини и приятели, но до момента няма никаква следа от изчезналата. Всеки изминал час увеличава тревогата сред близките и засилва напрежението около случая.

Жената е изчезнала в петък сутринта и за последно е била забелязана в посока село Кънчево. От тогава няма никаква информация за нейното местонахождение. „Търсим я всеки ден, но няма никаква следа“, каза синът й Райко, който също участва в акцията.

Теренът в района е изключително труднодостъпен и усложнява сериозно издирването. Има вероятност жената да се движи по черни пътища в района на Средна гора, което разширява периметъра на търсене. В акцията се използват дронове за оглед от въздуха, но гъстата растителност и пресеченият релеф затрудняват откриването.

Организаторите отправят спешен призив за помощ към доброволци, особено хора с високопроходими автомобили и техника, които могат да достигнат до по-трудни участъци. Сборният пункт за издирването е в района на село Ръжена, като се очаква включването на допълнителни полицейски екипи и разширяване на операцията през следващите часове.

