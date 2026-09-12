Спасители помагат в издирването на жена, изчезнала от Кокаляне
Тоня Папукчиева-Бодурова е напуснала дома си на 20 май и оттогава няма следа от нея
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Тоня Папукчиева-Бодурова е напуснала дома си на 20 май и оттогава няма следа от нея
Удари в гърдите, слабините и крака - съдът остави обвиняемия зад решетките
Причината е градушката
Акцията е започнала в 22.30 часа снощи
Зловещата драма в столичното село Кокаляне
Там жителите на столичните квартали “Панчарево“ и “Кокаляне“ протестират заради лоша инфраструктура
Инцидентът е станал в района на Кокаляне
Актьорът и водещ от бТВ Александър Кадиев призна в ефир, че тази нощ е бил обран. Инцидентът е станало през нощта в дома му в Кокаляне. "Взети са 40...
С уникални находки приключи археологическият сезон в крепостта и манастира в местността Урвич край Кокаляне, стана ясно на пресконференция в НИМ. Гост...