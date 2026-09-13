Откриха Наталия жива! Кошмарът приключи след 24 дни
Момичето вече е при близките си, има задържан за отвличането, обяви вътрешният министър
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Момичето вече е при близките си, има задържан за отвличането, обяви вътрешният министър
Пътникът изглежда има психични проблеми, казаха неназовани източници от руския транспортен сектор...
Заложническа криза възникна късно снощи в Москва. Мъж взе за заложници шестима служители на московската кредитна банка. Похитителят беше ликвидиран от...
Още 8 дни в ареста в Ларнака ще остане египтянинът Сеиф Ал-Дин Мухамед Мустафа, който онзи ден отвлече пътнически самолет на "Еджипт Еър". Това стана...
Похитителя на самолета на EgyptAir е бил арестуван, съобщава SkyNews. Това разкри говорителят на кипърското правителство Никос Кристодулидис, цитиран...
Към 14,45 часа най-малко четирима души са напуснали самолета на Egypt Air, който беше похитен тази сутрин, предава AFP. Един от тях е излязъл през про...
Полицията е задържала третия похитител на турския прокурор Мехмет Селим Кираз в Истанбул, съобщиха местните медии. Другите двама бяха ликвидирани при...
Според австралийските телевизионни канали това е човекът, взел заложници в Lind's cafe
Сидни. Вече петима от заложниците в кафенето на Lindt в Сидни успяха да избягат, предадоха световните агенции. Две от жените (във видеозаписа) са с...
Въоръжен мъж взе заложник в хотел в бразилската столица и отправи искане за оставка на президента Дилма Русеф, предаде Би Би Си. След седем часа мъжът...
Похитителят се гаврил с жертвата три дни пред жена си Бургас. Млада жена от бургаското село Черно море е била отвлечена от местен жител и държана три...
София. 2 години условна присъда с 4 години изпитателен срок, получи Виктор Градинаров, опитал да ограби Иван и Елена Костови, предаде БГНЕС. На 11 ма...
Охайо. Похитителят от Охайо Ариел Кастро не се призна за виновен. Той е обвинен, че държал в 10-годишен плен три жени у дома си в Охайо, като срещу не...
София. 36-годишният Виктор Градинаров, който нахлу в дома на бившия председател на ДСБ Иван Костов в деня за размисъл – 11 май, остава на свобода. Тов...
Кливланд. Ариел Кастро, който държа в плен три млади жени в продължение на 10 години, се разхождал навън с пластмасова кукла, която трябвало да изглеж...