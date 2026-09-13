Всичко за Похитител

Следете всички новини, анализи и коментари за Похитител. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Свят Любопитно
Похитител се прицели в Дилма

Похитител се прицели в Дилма

Въоръжен мъж взе заложник в хотел в бразилската столица и отправи искане за оставка на президента Дилма Русеф, предаде Би Би Си. След седем часа мъжът...

30 септември | 17:51
0 коментара
6641