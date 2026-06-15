Сензационно завръщане на култов играч н Ливърпул

Само година след гръмкия си трансфер в Близкия изток, уругвайският нападател Дарвин Нунес е напът да направи шокиращо завръщане на „Анфийлд“. Според информация на авторитетния уругвайски журналист Мартин Чаркеро, голмайсторът вече е постигнал принципна договорка с ръководството на мърсисайдци. Официалното обявяване на трансферната бомба се отлага единствено заради желанието на играча да остане напълно концентриран върху представянето си с националния отбор на Уругвай на Световното първенство по футбол.

Прекратяването на договора

Последните дни донесоха поредица от спекулации в медиите в Англия, Испания и Южна Америка, които сега получават своето потвърждение. Нунес е прекратил действащия си договор с арабския Ал Хилал по взаимно съгласие, което го прави свободен агент и му позволява да премине в Ливърпул без трансферна сума.

Припомняме, че уругваецът премина в саудитския гранд през 2025 година срещу внушителните 64 милиона паунда, но престоят му в пустинята се оказа далеч под очакванията и за двете страни.

Фокус върху Мондиала преди официалния подпис

Въпреки че сделката между Ливърпул и Нунес изглежда напълно сигурна, феновете на „червените“ ще трябва да изчакат още малко за официалните снимки с фланелката. Нападателят е категоричен, че в момента мислите му са насочени единствено към световните финали. Веднага след края на участието на Уругвай на Световното първенство, футболистът ще отлети за Англия, за да премине задължителните медицински прегледи и да подпише личния си договор.

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