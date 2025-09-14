"Дънди Прешъс Металс“ променя името си на "ДПМ Металс“

„ДПМ Металс“ Инк. обяви, че процесът по промяна на името на компанията е приключил. След

одобрение, получено на извънредно общо събрание на акционерите от 13.08.2025 г., промяната

влиза в сила от 12.09.2025г.

Дейвид Рей, президент и главен изпълнителен директор, заяви:



„Новото ни име „ДПМ Металс“ е важна стъпка в диференцирането на бизнеса ни в бъдеще и

надгражда дългогодишния ни опит и репутация на компания с успешна геологопроучвателна

дейност, разработване на нови находища и отлична оперативна ефективност, която има

обещаващи активи и добавя нови такива към портфолиото си.

Професионалният ни капацитет е стабилна основа за отговорно и ефективно производство и реализация на нови проекти. Тези основни характеристики ще продължат да са водещи в

портфолиото ни от висококачествени активи, което се базира на доверието на местните общности и добрите ни финансови позиции.

Инициалите ДПМ запазват силната връзка с вече постигнатото и представляват глобалния ни екип, споделящ общата цел - да продължаваме да бъдем водеща минна компания, осигуряваща над средна възвръщаемост за акционерите си.“

Дружествата на „ДПМ Металс“ в България също имат нови имена - „ДПМ Челопеч“ ЕАД и „ДПМ Крумовград“. Те продължават да носят яркия характер на регионите, в които развиваме дейност.

Новото име е мост между всичко, което заедно изградихме до днес, наследството ни за ценностите, културата, ангажираността ни към спазването на най-високи стандарти.

Борсовият ни символ остава непроменен - ДПМ, а името на официалния ни уебсайт вече ще е

www.dpmmetals.com.

