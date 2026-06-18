Знаково име каза истината за Ралица Паскалева

Много сериозна позиция срещу отстраняването на Ралица Паскалева, като водеща от „Игри на волята“, което предизвика различни спекулации

Една от версиите беше, че това се случило заради Димо Алексиев, когото тя защитавала. Както знаем, заради серия пиянски изцепки екранния д-р Калин Генадиев от „Откраднат живот“ бе отстранен от предаването.

Двамата се превърнаха в любимци на публиката и на екрана се превърнаха в истински тандем. Само че самият Алексиев скочи срещу това предположение и напълно отрече той да е виновен за детронирането на колежката си.

„Няма да коментирам никакви жълтини“, изригна яростно актьора.Но направи впечатление, че той не спря да хвали новата водеща, олимпийската шампионка Ивет Лалова.

„Това е една невероятна жена! Шапка й свалям! Ние, българите, сме свидетели на нейните успехи и това, което прави през годините, е невероятно“, не спира да чурулика Димо Алексиев.

Реакцията му предизвика куп питанки. От една страна, заради незавидното положение, в което е изпаднал, поради любовта си към чашката, а от друга стои вероятността отново да се намърда в „Игри но волята“, като измести Павел Николов. Публична тайна е, че феновете на шоуто за изпитания предпочитат Алексиев пред рапъра.

„Или има пукнатини в отношенията на Димо Алексиев с Ралица Паскалева и затова не коментира отстраняването й, или иска да се нагмезди при Ивет Лалова, затова така й се подмазва“, подозират в мрежата.

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