Обрат в Нова тв! Ралица Паскалева аут от "Игри на волята", сменя я олимпийска легенда

Неочакван обрат с една от най-обичаните водещи на Нова телевизия. Ралица Паскалева вече няма да води хитовото риалити "Игри на волята". Това стана ясно от официално изявление по случай предстоящия сезон на предаването, който ще стартира през есента.

Една от най-успешните и вдъхновяващи български лекоатлетки - Ивет Лалова-Колио става част от екстремното риалити „Игри на волята“. Олимпийската легенда с несломим дух ще се присъедини към водещия Павел Николов, който миналата година спечели публиката със заразителната си енергия, естествен подход и усет към динамиката на играта. Двамата ще бъдат неотлъчно до участниците на най-харесвания от зрителите приключенски формат през целия сезон.

Със своята впечатляваща спортна кариера, дисциплина и воля, пред която няма непреодолими препятствия, Ивет отваря нова страница в своя живот и в историята на легендарното риалити.

“За мен е чест, но и огромна отговорност да поема щафетата в приключението “Игри на волята”. Ще направя всичко възможно да използвам наученото през спортната си кариера, включително уроците от триумфите и загубите, за да поднеса на зрителите изненади както на Арената, така и извън нея”, споделя Ивет Лалова-Колио.

“Вълнението от възможността да застана рамо до рамо със знаменитост като Ивет Лалова е голямо. Първият ми досег с предаването от другата страна на монетата беше изключително предизвикателство, което нямам търпение да изживея отново. Тази година битките ще са още по-зрелищни и още по-непредвидими”, допълва Павел Николов.

NOVA и екипът на “Игри на волята” изказват искрената си благодарност към Ралица Паскалева за нейната всеотдайност, професионализъм и значим принос през последните шест години. Тя остава неизменна част от историята и успеха на хитовия формат и вратите на медията остават отворени за бъдещи съвместни проекти.

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