Нова драма в ЦСКА след поражението

Проблемите за ЦСКА след тежката загуба с 0:3 от ОФИ (Крит) в първия мач от плейофа за Лига Европа продължават да се трупат. Освен че Мохамед Брахими и Стефано Сенси със сигурност ще пропуснат реванша, тревога буди и състоянието на Жан-Филип Гбамен и Джеймс Ето’о.

„Червените“ си тръгнаха от Ираклион не само с тежък резултат, но и с потенциални кадрови проблеми преди следващите важни мачове.

Гбамен едва завърши срещата, като в последните минути видимо изпитваше затруднения и се движеше трудно по терена. След края на двубоя старши треньорът Христо Янев обясни, че футболистът е получил удар.

Състоянието на Жан-Филип Гбамен тепърва ще трябва да бъде оценено, но проблемът идва в изключително неприятен момент за ЦСКА.

Предстои да стане ясно дали става дума единствено за болезнен удар, или травмата може да извади Гбамен от предстоящите срещи, пише gol.bg.

Притеснения има и около състоянието на Джеймс Ето’о. Камерунецът беше заменен в 56-ата минута на двубоя, а след края на срещата се прибра към съблекалнята, куцайки сериозно.

Ето’о започна като титуляр срещу ОФИ, след като Христо Янев предпочете него пред Бруно Жордао в средата на терена.

Евентуална травма на камерунеца би била още един сериозен проблем за треньорския щаб, особено предвид останалите кадрови неприятности след мача в Крит.

ЦСКА вече знае, че няма да може да разчита на двама футболисти в ответния мач срещу ОФИ.

Мохамед Брахими получи директен червен картон в заключителните минути на срещата в Ираклион и ще бъде наказан. Стефано Сенси също няма да бъде на разположение заради натрупани жълти картони.

Така при евентуални по-сериозни проблеми с Гбамен и Ето’о опциите пред Христо Янев могат да бъдат допълнително ограничени.

„Червените“ нямат много време за възстановяване. Следващото изпитание за тима е срещу Локомотив (София) в първенството в неделя, а след това предстои и реваншът с ОФИ.

ЦСКА трябва да наваксва пасив от три попадения след поражението с 0:3 в Ираклион, а кадровите проблеми правят задачата още по-сложна.

Сега в клуба ще очакват най-вече новини за състоянието на Гбамен и Ето’о и дали двамата ще могат да бъдат използвани в предстоящите важни срещи.