Роналдо призна за скандала в Португалия

Кристиано Роналдо сподели своята версия за събитията в Португалия. Припомняме, че 41-годишният футболист се оттегли от националния отбор, след като старши треньорът Жорже Жезуш реши да не го пусне в мача от Лигата на нациите срещу Норвегия на 27 септември. Съобщава се, че нападателят е решил да не играе повече с фланелката на "мореплавателите".

"Както обещах, реших да говоря от първо лице и директно за обстоятелствата около последния етап от историята на националния отбор.

След Световното първенство през 2026 г. написах писмо до португалския народ, което все още пазя. В него очертах думите, които исках да им кажа, когато най-накрая напуснах националния ни отбор. В края на турнира, по време на полета ми обратно от Съединените щати, президентът на Португалската футболна федерация ме помоли да преосмисля решението си да напусна и настоя за това, тъй като федерацията искаше да продължа кариерата си в националния отбор.

Веднага след това той ме попита какво мисля за настоящия треньор на националния отбор, когото обмисля, както и за други кандидати, които не беше споменал. Казах на президента на федерацията, че мисля, че това е правилният избор. Така че, в деня, в който беше обявен настоящият треньор на националния отбор, бях искрено доволен от назначението. Това беше правилният избор, както потвърждават резултатите.

Няколко дни по-късно получих първото си съобщение от новия селекционер на, в което той казваше, че би искал да се срещне с мен лично. Съгласих се и се уговорихме да се срещнем в края на ваканцията ми. Срещнахме се в тренировъчния лагер на националния отбор, където моят клуб провеждаше предсезонната си подготовка. В този ден треньорът ми каза, че разчита на мен и че присъствието ми е от основно значение за неговия проект.

Той веднага ми представи план за моето участие. Каза ми, че ще играя в първия и последния мач и че, заради физическата форма на играчите, винаги ще прави по три или четири смени на мач. След това ми предложи да не пътувам с националния отбор до Норвегия и Дания. Предложи да изиграя първия мач и да остана в Португалия, а след това да се присъединя към отбора преди мача срещу Норвегия на "Ещадио до Драгао".

Веднага отхвърлих предложението. Струваше ми се очевидно, че не мога да го приема. Това, че не играя мачове в чужбина, не означаваше, че преставам да бъда капитан на нашия отбор. А и такава привилегия като това да остана в Португалия не би била добър пример. В крайна сметка треньорът се съгласи с моя анализ.

В този разговор участва Симао Коутиньо, спортният директор на клуба Ал-Насър, човекът, на когото настоящият треньор на националния отбор докладваше през миналия сезон и един от отговорните за подписването на договора му през 2025 г.

В навечерието на тренировъчния лагер треньорът дойде в дома ми в Лисабон, за да обсъди отново инициативата си с мен. Разговорът беше спокоен и всички принципи, за които се бяхме договорили през август, бяха потвърдени.

Влязох в игра за мача срещу Уелс на "Алваладе" и въпреки че бях сменен, не създадох никакви проблеми на отбора. Лично сложих капитанската лента на ръката на Бруно Фернандес , без да подозирам, че може би правя последните си стъпки като спортист и капитан на националния отбор. За мен най-важното нещо в този ден беше нашата победа. Победата винаги е хубава, а за Португалия и моята страна - още повече.

В деня на мача срещу Норвегия, по време на обяд, помощник-треньорът на националния отбор дойде до масата ни и каза, че треньорът иска да говори с мен. За моя голяма изненада, треньорът ме попита дали мога да играя 30 минути. Бях напълно съсредоточен върху физическото си възстановяване, както винаги, говорех със съотборниците си и си мислех, че няма да играя този ден.

Няма проблем. Това искане не се вписваше в моя план за физическо възстановяване и тренировки, тъй като не трябваше да играя до 4-ия на "Естадио до Драгао", но разбира се, че се съгласих. Треньорът отговори, че трябва да съм готов, защото имам 30 минути за игра. Останалото е история. Загрях след почивката, гледах как минутите изтичат, но не ме пуснаха на терена. Треньорът наруши обещанието си", каза Роналдо.