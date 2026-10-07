Обрат! Нов треньор в ЦСКА

Ивайло Иванов ще работи с вратарите на ЦСКА в щаба на Гиздол. Назначението му идва след промяна в последния момент.

Първоначалните очаквания бяха постът да бъде зает от Христо Митов, който досега бе част от екипа на Христо Янев. В клуба обаче са взели друго решение и са избрали Иванов.

Футболистите на ЦСКА вече се запознаха и с двамата помощници, които пристигат с Гиздол. Това са германците Райнер Видмайер и Якоб Браун.

В треньорския екип влизат и Костадин Джоргов и Георги Петров, които ще отговарят за кондиционната подготовка на играчите, съобщава „Тема Спорт“.