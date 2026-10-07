Шефът на Левски купува още един клуб

Еду Гаспар е провел среща в Лондон за възможно партньорство с бразилския Фигейрензе. Според местни медии разговорите могат да поставят началото на инвестиции, които да помогнат за финансовото стабилизиране на третодивизионния клуб.

Новата водеща фигура в Левски е разговарял с президента на Фигейрензе Едуардо Мафра и Гийермо Артуро Виейра, представител на маркетинговата компания "Панспортс“.

Бразилското издание ndmais.com.br определя срещата като предварителна. На нея е бил представен проектът за клуба и са обсъдени възможните форми на партньорство. Първите оценки са положителни, но предстоят допълнителни разговори, преди да бъде взето решение.

Фигейрензе преминава през период на реорганизация и търси начин да погаси натрупаните си задължения. Отборът заема 11-ото място в бразилската Серия С.

Според публикациите Еду е част от структурите на инвестиционната компания "Джемкорп Капитал“ на Атанас Бостанджиев, която е придобила мажоритарния пакет акции на Левски.

Фигейрензе е възможното следващо попълнение в спортното портфолио на Бостанджиев и неговите партньори. Българският бизнесмен наскоро придоби и английския Нортхемптън заедно с британско-бразилската инвестиционна група "Спортс Алфа Капитал“.

На този етап разговорите с бразилския клуб очертават възможност за бъдеща инвестиция, като конкретно споразумение все още няма.

Плановете на Бостанджиев за Левски включват значително увеличение на финансовите възможности. Бюджетът на "сините“ е повишен от 15 млн. евро на между 25 и 28 млн. евро.

Сред основните проекти е и изграждането на нов стадион. Първоначално беше обявен капацитет от около 24 000 седящи места, а при представянето на последния вариант бройката достигна 28 000.

Началото на строителството е предвидено за юни 2027 година, пише "Тема спорт“.