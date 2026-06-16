Саудитска Арабия изненада Уругвай и взе заслужена точка

Саудитска Арабия поднесе една от най-симпатичните изненади от началото на световното първенство, след като завърши 1:1 срещу двукратния шампион Уругвай в първия кръг на група „Н“. Азиатският тим не само устоя на продължителния натиск, но и поведе в края на първото полувреме, като беше само на десет минути от престижна победа. Вратарят Мохамед Ал-Оуайс се превърна в големия герой на мача със серия решителни спасявания. Уругвай стигна до изравняването едва в 80-ата минута чрез Максимилиано Араухо.

Саудитска Арабия показа характер срещу фаворита

Уругвай започна по-активно и очаквано пое инициативата, но Саудитска Арабия не се прибра панически пред собствената си врата. Азиатците играха организирано, затваряха пространствата и постепенно показаха, че са готови да отговорят на южноамериканската преса.

Мохамед Ал-Оуайс направи първото си важно спасяване след удар от около 20 метра на Максимилиано Араухо. След половин час игра стражът отново беше на мястото си и отрази опасен изстрел с глава на Федерико Виняс.

Ал-Амри наказа Уругвай преди почивката

Саудитска Арабия създаде първата си сериозна възможност в 38-ата минута. След центриране от корнер топката попадна в Абдулела Ал-Амри, който стреля силно под напречната греда, но Фернандо Муслера изби с една ръка.

Само три минути по-късно азиатците нанесоха своя удар. След ново центриране от ъглов удар на Мохамед Кано Мусаб Ал-Джуайр стреля с глава, Муслера отрази, но Ал-Амри беше най-съобразителен при добавката и откри резултата за 1:0.

Голът беше награда за смелата игра на Саудитска Арабия. Отборът не разчиташе единствено на разрушаване на атаките, а търсеше възможности да застраши вратата на фаворита при статични положения и бързи преходи.

Ал-Оуайс отказваше атаките на Уругвай

Двукратните световни шампиони започнаха второто полувреме с мощен натиск. Федерико Виняс отново получи шанс с глава, но Ал-Оуайс продължи великолепното си представяне и запази аванса на Саудитска Арабия.

След час игра Мануел Угарте беше близо до изравняването, но ударът му от дистанция срещна дясната греда. Уругвай притисна съперника все по-дълбоко, ала азиатската защита не губеше организация, а вратарят й реагираше уверено при всяка опасност.

Саудитска Арабия показа дисциплина и устойчивост срещу отбор, който разполагаше със значително повече опит и индивидуална класа. Дори когато натискът се засили, футболистите на азиатския тим не позволиха мачът да се превърне в еднопосочна атака.

Уругвай се спаси десет минути преди края

Натискът на южноамериканците даде резултат в 80-ата минута. Ал-Оуайс отново отрази удар с глава на Виняс, но този път Максимилиано Араухо реагира най-бързо при отскочилата топка и от малък ъгъл я изпрати в мрежата за 1:1.

Уругвай потърси пълен обрат в оставащото време, но Саудитска Арабия не се пречупи. Николас де ла Крус и Федерико Валверде имаха възможности да донесат победата на фаворита, но Ал-Оуайс остана непреодолим и запази заслужената точка.

Приятната изненада в група „Н“

Равенството утвърди Саудитска Арабия като приятната изненада в група „Н“. Малко по-рано европейският шампион Испания също не успя да спечели, след като завърши 0:0 срещу дебютанта Кабо Верде.

Азиатският тим показа, че разполага не само с дисциплина и физическа издръжливост, но и със самочувствие да се противопостави на големите имена. Саудитска Арабия напусна терена със заслужена точка и ясното послание, че няма намерение да бъде статист в битката за класиране от групата.

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