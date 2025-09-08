Подарък от времето. Носи ни изненада

Времето ни прави подарък днес - ще е идеално за почивка, разходка и късен плаж

Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), цитирани от БТА.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София - около 29°. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в Рила и Пирин ще превали. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 15°.

Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще бъде без съществени валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания в следобедните часове, главно в планините и планинските райони. Вятърът ще е най-често от изток-югоизток, предимно слаб, в нощните часове ще стихва, а в Източна България през деня ще е до умерен. Температурите ще са без съществена промяна - преобладаващите максимални ще бъдат между 28° и 33°.

