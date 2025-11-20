Дъждовното време продължава в части от България. Вижте къде

Времето в страната днес ще бъде предимно облачно на места, главно в Западна България и Рило-Родопската област, с валежи от дъжд. Около и след обяд валежите в повечето райони временно ще спрат и облачността ще се разкъса. Вятърът в котловините и низините ще стихне и там преди обяд видимостта ще е намалена. В Източна България и северно от планините ще духа умерен, временно силен и поривист вятър от юг-югозапад.

Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в Южна България и местата чувствителни на южния вятър до около 20°-22°, в София – около 18°.

В планините ще бъде предимно облачно на места, главно в масивите в Западна България и в Рило-Родопската област, с валежи от дъжд. Над 2200 метра дъждът ще преминава в сняг. След обяд ще има временни разкъсвания и намаления на облачността, по-съществени над централните и източните райони на Стара планина. Ще духа силен, по високите и открити части временно бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 6°.

Над Черноморието облачността ще е значителна, след обяд временно ще се разкъса и намалее. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат от 16°-17° по Северното Черноморие до 21-22° на юг. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Седмица напред

През следващите дни времето ще остане доста динамично. Температурите ще са в широки граници, минималните ще са от 6°-7° в северозападните райони до 15°-16° в югоизточните, а максималните от 10°-12° на места в Западна България до 20°-22° в Източна. В петък и събота ще има по-значителни временни разкъсвания и намаления на облачността. Валежите ще са по-малко като количество и на по-малко места, главно в западните райони и в Рило-Родопската област. В Източна България вятърът ще остане умерен, временно силен, с южна компонента; в котловините в Западна България ще е слаб, временно ще стихва; там ще бъде мъгливо или с ниска облачност.

През нощта срещу неделя и в неделя от запад на изток ще превали, а вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще започнат да се понижават, отначало в Северна България, а впоследствие – и на юг и изток. В понеделник и вторник вероятността за валежи е малка, ще има и разкъсвания и намаления на облачността. Ще се понижат и минималните температури, като в повечето райони в Западна България ще са под нулата.

Във вторник, с обръщане на вятъра отново от юг, слабо ще се затопли. В сряда затоплянето ще продължи, но от запад отново ще започнат валежи от дъжд.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com