Дъжд в планините и облаци на юг, вижте времето в страната

Днес времето в страната ще бъде разделено между облаци на юг и слънце в останалите райони. В югозападната част ще превали слаб дъжд, докато на север и в централните зони ще преобладава ясно време. Температурите ще достигнат до 21 градуса, а в столицата ще бъдат около 19 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Южна България под по-плътна облачност

Над Южна България облачността ще се задържи значителна през по-голямата част от деня. Най-осезаема ще бъде тя в югозападните райони, където на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. В същото време северната половина на страната ще се радва на повече слънчеви часове и по-стабилна атмосфера.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток, без резки промени в интензитета. Температурите ще останат сравнително меки за сезона - между 16° и 21°, което създава усещане за пролетна стабилност въпреки облаците на юг.

Планините с валежи и зимен привкус по върховете

В планинските райони облачността ще бъде по-често значителна, като най-сериозни ще са условията в Рило-Родопската област. Там на места ще има валежи от дъжд, а по най-високите части над 2500 метра ще се наблюдава смес от дъжд и сняг.

Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който ще засилва усещането за по-ниски температури. На 1200 метра термометрите ще показват около 13°, а на 2000 метра - около 5°, което ясно очертава контраста между ниските и високите части.

Спокойно време по Черноморието

По Черноморието ще преобладава слънчево време, като единствено над южното крайбрежие ще има разкъсана облачност. Условията ще останат сравнително спокойни, без съществени валежи.

Ще духа умерен североизточен вятър, а максималните температури ще се задържат между 13° и 14°. Температурата на морската вода е около 11°, а вълнението ще бъде слабо - около 2-3 бала, което не предполага сериозни промени в морската обстановка.

Слънчев петък преди рязката промяна

В петък времето в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Облачността ще се увеличи главно над Западна България, но само на отделни места там ще превали.

Вятърът ще остане слаб до умерен от североизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните ще достигнат между 17° и 22°, което ще задържи сравнително приятното пролетно усещане.

Събота носи дъжд в цялата страна

Съботният ден ще донесе съществена промяна. Облачността ще се увеличи над цялата страна и на много места ще започнат валежи от дъжд.

Вятърът ще се ориентира от север, а дневните температури ще се понижат с 2-3 градуса. Това ще бъде първият по-осезаем сигнал за влошаване на времето в края на седмицата.

Неделя с постепенно разкъсване на облаците

В неделя сутринта валежи ще има все още в Източна България, но около обяд дъждът ще спре в цялата страна. Облачността ще започне да се разкъсва и постепенно ще намалява.

Това ще донесе кратко стабилизиране на времето и повече слънчеви часове в следобедните часове.

Нов обрат в началото на седмицата

В понеделник денят ще започне със слънчево време, но още привечер над западните райони ще се развива купесто-дъждовна облачност. През нощта срещу вторник и във вторник валежите ще обхванат голяма част от страната.

Очакват се краткотрайни, но интензивни превалявания, придружени с гръмотевици. Вятърът от северозапад временно ще се усили до умерен, а температурите ще бъдат между 5° и 10° сутрин и между 15° и 20° през деня.

Продължително влошаване към средата на седмицата

В сряда времето ще остане предимно облачно. След кратко прекъсване валежите ще се активизират отново, този път идващи от юг, и ще продължат и през следващите дни.

Ще духа слаб до умерен източен вятър, а температурите постепенно ще започнат да се понижават, което ще затвърди тенденцията към по-хладно и нестабилно време.

