Невиждани цени в Перник. Скарата струва…
На фестивала Сурва сурвакаха с европейски цени
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На фестивала Сурва сурвакаха с европейски цени
Започва най-големият зимен фестивал в Европа
Старчевата тръгна с младите
Голям брой участници от чужбина на Сурва
Представители на 6 държави от Европа ще участват на фестивала тази година
Симитлия и Сурва привличат хиляди българи
На тържествена церемония в сградата на Минната дирекция в гр. Перник официално бяха връчени наградите на победителите в отделните категории на ХХХ Меж...
Закриха 30-ия фестивал на маскарадните игри
Какво се случи на фестивала
Скъпи млади приятели, вие сте част от нещо уникално, каза
Започват маскарадните игри „Сурва”
Над 10 000 души от сурвакарски, кукерски, бабугерски, джамаларски и други групи ще вземат участие в маскарадните игри
Хлопатари и чанове ще огласят тази вечер пернишките села
Вече осми ден продължава издирването на 25-годишния Емил, който изчезна след фестивала "Сурва" в Перник
Празнуват "Сурва" при строги мерки
С допълнителни вагони ще пътуват 26 влака, движещи се по направленията Кюстендил, Благоевград и Дупница и преминаващи през гара Перник в часовете межд...
Рекорден брой участници ще представят своите традиции и обичаи в 28-о издание на международния фестивал на маскарадните игри "Сурва", който се отрива...
По традиция празненствата са в нощта срещу старостилния Васильовден на 13 срещу 14 януари...
Днес в Перник се открива 25-ят Международен фестивал "Сурва". Градът става Европейска столица на маскарадните игри. Около 100 хиляди са туристите, кои...
С тъпани, конници и музикални фойерверки Перник ще сложи началото на XXV международен фестивал на маскарадните игри Сурва- 2016 в петък вечер. Празни...