Огнено шоу за Сурва. Зрелищен спектакъл СНИМКИ

Зрелищен спектакъл даде старт на тазгодишното издание на най-големия маскараден фестивал в Европа. Феерия от звук и светлина пренесе гостите на официалното откриване на XXXII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ 2025.

Кметът на община Перник Станислав Владимиров, министърът на външните работи Георг Георгиев, Ирена Тодорова- изпълнителен директор на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО и президентът на ФЕКГ Ларс Алгел запалиха огъня на Сурва, който ще гори в трите фестивални дни, за да събира малки и големи около красотата на традицията, предаде сайтът "За Перник".

„Започва най-големият зимен фестивал в Европа, нашата марка. Нашата „Сурва“ вече шест десетилетия е не само емблема на Перник, но и на страната ни. От днес Перник е Сурва“, каза кметът на община Перник Станислав Владимиров. През двата уикенда на фестивала ще видите хиляди сурвакари, кукери, бабугери, те живеят за „Сурва“. Влагат душата си в изработката на маските и костюмите, за да изгоним злото и да посрещнем доброто“, каза още Владимиров, който откри фестивала.

Той призова всички перничани и гости на града ни да се насладят на тази магия. „Поканете вашите приятели и близки. Нека следващите добри да пренесем доброто в нашите домове. Нека бъде Сурва“, завърши Станислав Владимиров.

Президентът на ФЕКГ Ларс Алгел поздрави перничани с шейсетата годишнина на фестивала. „Фестивалът в Перник е най-мащабното маскарадно събитие в Европа, което събира хиляди български участници и международни групи и гости от цял свят. Това доказва световното му значение“, каза Алгел.

Той припомни още, че през 2009 г. градът е обявен за Европейска маскарадна столица, а през миналата година бе обявен за световен център на маскарадните традиции и традиции“, завърши председателят на ФЕКГ.

Министърът на външните работи заяви, че пренесена през годините културната идентичност, която фестивалът носи ни кара да се гордеем, с това, което се прави в града. Той благодари на ЮНЕСКО за подкрепата. „Да живее България, да живее Перник, да живее Сурва. Бъдете горди, защото сте носители да една прекрасна традиция“, заключи министърът

„За мен е чест, за представлявам ЮНЕСКО, тук и да благодаря на кмета Владимиров, че успява да събере толкова много хора, които почитат и обичат българското културно наследство“, каза Ирена Тодорова. Тя заяви, че Сурва е глобален празник, защото с усилията си хората, които я пазят успяха да я превърнат в световно културно наследство. „Сурва е пример за ценности, които пускат мост към различните култури и не разделят хората“, каза още тя.

В спектакъла „Легенда на първия Сурвакар“ – сценична адаптация по произведението „Легенда за първия кукер“ с автори Димитър Петров и Студио „Змей“ се включиха над 250 артисти от ансамбъл „Граовска младост“, ансамбъл „Граово“, ансамбъл „Чинари“, ученици от Националното училище по танцови изкуства, музиканти, сурвакари от селата Ярджиловци и Габров дол.

С огнено шоу „Палячи“ запалиха по изключително атрактивен начин огънят на Сурва на централния градски площад.

Гвоздеят на събитието бе авторското акробатично шоу с режисьор Луиза Душкова адаптирано за откриването на фестивала от артистите от „Нов Цирк“, специалните ефекти Razor FX и осветление на Асен Тасев и Иво Здравков. Ефектен бе и завършекът на вечерта.

Зрителите с притаен дъх наблюдаваха грандиозно пиротехническо шоу, което съчета звук, светлина и пироефекти.Официалното откриване бе излъчено, чрез живото излъчване във Facebook страницата и YouTube канал а на фестивала, Канал Струма, интерактивната телевизия на VIPNET – Pernik, TV BG и Канал 3. По този начин хиляди зрители от всички точки на света съпреживяха магията на Сурва.

Водещи на бляскавата церемонията бяха Елизабет Методиева и актьорът Дарин Ангелов.

