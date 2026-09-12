Ден на жертва и благодат. 4 май събира две свещени истории
Пелагия Застъпница и жените, видели Възкресението
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Пелагия Застъпница и жените, видели Възкресението
Ден, в който небето наказва и закриля едновременно
На 9 януари започва процесът, в който хлапачка се изправи срещу света, не трепна и стана светица
Денят е свързан и с важни народни вярвания и забрани
Римска императрица погребала честното тяло на света Сузана
От гроба ѝ капят капки подобни на мляко и кръв, а болни намират изцеление
На гроба на мъченицата постоянно прииждат хора
Днес православната църква почита паметта на светицата Татяна и всички, носещи името Таня и Татяна, празнуват своя имен ден. Света мъченица Татяна про...