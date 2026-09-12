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Почитаме Света Татяна

Почитаме Света Татяна

Днес православната църква почита паметта на светицата Татяна и всички, носещи името Таня и Татяна, празнуват своя имен ден. Света мъченица Татяна про...

12 януари | 9:18
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