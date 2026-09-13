"Развъдник на ужасите" край Пазарджик: 46 питбула в окаяни условия
Кучетата били вързани с вериги, част от тях имали рани, а в загражденията са открити и тела на животни
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Кучетата били вързани с вериги, част от тях имали рани, а в загражденията са открити и тела на животни
Оказва се, че различни оценки за човешкия еквивалент на възрастта на котката са неточни
Теоретично не е невъзможно да има черен леопард в България, каза д-р Георгиев
БАБХ са установили нарушения при работата му
Защо депутат от управляваща партия, работил цял мандат като областен управител, се впуска в битката за кмет на Разград? Този въпрос може да си задават...
Втори ветеринарен лекар от екипите, които взимат проби от стопанствата в Рила, се е разболял от бруцелоза, съобщи Нова тв. По-рано негов колега от сел...
Гръм е убил 63-годишен ветеринарен лекар край кюстендилското село Пиперков чифлик. Георги Димитров отишъл да коси в овощна градина край селото. Внезап...
Александра, внучката на Мария и Стефан Данаилови и Вили Цанков, учи ветеринарна медицина. Братът й близнак Виктор пък се отдаде на операторското майст...
София. Емблематичното дело "ветеринар срещу ОББ" най-после се раздвижи след многократни отлагания чрез представяне на болнични листи от ищеца Валери К...