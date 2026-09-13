Всичко за Ветеринар

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Гръм уби ветеринар под дърво

Гръм уби ветеринар под дърво

Гръм е убил 63-годишен ветеринарен лекар край кюстендилското село Пиперков чифлик. Георги Димитров отишъл да коси в овощна градина край селото. Внезап...

15 юни | 18:25
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Ламбо с ветеринар вкъщи

Ламбо с ветеринар вкъщи

Александра, внучката на Мария и Стефан Данаилови и Вили Цанков, учи ветеринарна медицина. Братът й близнак Виктор пък се отдаде на операторското майст...

23 май | 17:50
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