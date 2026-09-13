Учени обявиха! Колко време котките помнят собственика
Ново европейско изследване
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Ново европейско изследване
За да си изберем правилната порода куче е важно да се съобразим не само с характера на животното
Сигналът е подаден от брата на починалия мъж, тече разследване
Инвеститорът трябва да изгради модерен спа комплекс в Банкя
Тя има изисквания към стопанина си и също като него проявява чувства
Мици тежала 7 кг, но отслабнала, осиновили я, но отново я върнали в приюта
Котка, която бе в неизвестност цели осем години, се събра със стопаните си, съобщи ABC News. За любопитния случай разказаха от приют в град Новато, ща...
Историческият музей в Каварна е стопанин на резерват Калиакра, съобщи директорът на културния институт в морския град Дарина Мирчева. Правото за стопа...
Мелбърн. Котката Сали от австралийския град Мелбърн се превърна в герой за своя стопанин 49-годишният Крейг Джийвс, след като го спаси от пожар в къща...
Добрич. Три от добруджанските плажове намериха стопани след приключването на обявения от регионалното министерство търг, на който пясъчните ивици бяха...
Кузбасс. Съдебни пристави в Кузбасс задържаха котка, тъй като стопанинът й има непогасени дългове. Породистата котка сфинкс бе оценена на стойност 500...
Съседи отърваха 30-годишния Калоян от озверялото псе