ДНК анализ с разкрития за най-жестокия човек. Шокиращи факти

Ново научно изследване, базирано на първия в света ДНК анализ на Адолф Хитлер, показва, че нацисткият диктатор е страдал от синдром на Калман – генетично заболяване, което води до намалено производство на тестостерон, ниско либидо и репродуктивна дисфункция. Изводите са представени в документалния филм „ДНК-то на Хитлер: План на диктатор“, излъчван по Channel 4.

Предразположеност към шизофрения

Изследването показва, че ДНК на Хитлер има високи стойности – в най-горния 1% – за генетична предразположеност към аутизъм, шизофрения и биполярно разстройство. Това обаче не означава, че той е страдал от тези състояния. Експертите са категорични: подобен анализ не е диагноза.

Парче плат проговори

За първи път е идентифицирана ДНК на Хитлер чрез кръвна проба от парче плат, взето от дивана в бункера, където той се самоубива на 30 април 1945 г. Сравнение с ДНК на негов мъжки родственик потвърждава автентичността на пробата.

Документалният проект е разработван осем години от Blink Films, като в него участват историкът Алекс Дж. Кей и генетикът проф. Тури Кинг, известна с потвърждаването на ДНК-то на крал Ричард III.

Край на мита за „еврейски произход“

Научният екип категорично отхвърля дългогодишната теория, че Хитлер е имал еврейски корени по бащина линия – слух, разпространяван от 20-те години на ХХ век. Според изследователите няма никакви генетични доказателства, които да го подкрепят.

Синдромът на Калман – ключ към личния живот на диктатора

Откритието за синдрома на Калман хвърля нова светлина върху често обсъжданите аспекти от личността и сексуалността на Хитлер. Заболяването може да обясни: липсата на интимни връзки; известното му нежелание за брак и семейство; ниското либидо и репродуктивни проблеми; нуждата от хормонални инжекции в края на живота му.

Исторически източници, включително свидетелства на близкия му приятел Аугуст Кубичек и придворния му довереник Ернст Ханфщенгл, описват аскетично поведение, избягване на интимност и срам от собственото тяло. В миналото Хитлер е бил диагностициран и с крипторхизъм (неспаднал тестис), което допълнително подкрепя медицинската картина.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com